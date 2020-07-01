«Переборщила с обнаженкой»: Седокову пристыдили на пикантное фото в мини-бикини

37-летняя Анна Седокова не скрывает: она вполне довольна своей фигурой и внешностью. Экс-солистка группы «ВИА Гра» не намерена скрывать от поклонников все то, чем ее с избытком наградила матушка природа. Один из провокационных снимков украинской исполнительницы, который был сделан в ванной, вызвал бурную реакцию у фоловеров.

Так, мнения подписчиков певицы разделились. Та часть поклонников, состоящая преимущественно из представителей сильного пола, в пикантных снимках знаменитости ничего предосудительного не увидела. Однако нашлись и те, кто напомнил Анне, что она воспитывает троих детей и у нее есть уже взрослая пятнадцатилетняя дочь Алина.

Седокова может похвастаться внушительном размером груди, тонкой талией и округлыми бедрами. Некоторые подписчики певицы полагают, что такое сочетание является наиболее привлекательным для мужчин. Другие же оборот, уверены, что Анне стоит изменить свой стиль, и отдать предпочтение сдержанной элегантности.