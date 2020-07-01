«Соблазнительная ложбинка»: 35-летняя Кожевникова поделилась пляжным селфи без макияжа

Мария Кожевникова полюбилась зрителям за свою роль в сериале «Универ». Актриса успела с тех пор обзавестись потомством. У нее подрастают трое сыновей: Иван, Максим и Василий. Вместе с мужем, бизнесменом Евгением Васильевым, она старается все свободное время уделять наследникам. При этом девушка успевает строить карьеру и заниматься своей внешностью. Она не скрывает, что не любит заниматься спортом, но зато этим летом артистка много сил потратила на огороде.

Кожевниковой 35 лет, но она может похвастаться стройной фигурой. После третьих родов актриса с трудом похудела. Лишь недавно поклонники заметили, что объемы звезды стали уменьшаться. А накануне актриса решила поделиться честным селфи без макияжа. В кадре она позировала на пляжном шезлонге в одном полотенце. Мария показал язык и лицо без макияжа. Она нанесла на кожу увлажняющий крем и собрала волосы в гульку.

«35 лет для меня оказался переходным возрастом. Я начала общаться с врачами, сдавать анализы, пользоваться кремами каждый день, усиленно следить за питанием, заставлять себя заниматься спортом и переосмысливать восприятие… Договориться со своим собственным мозгом оказалось труднее всего, пока терплю фиаско, но я в надежде!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Они отметили, что ей не о чем беспокоиться. Многих также поразило, что многодетная мама поделилась столь пикантным кадром, на котором можно разглядеть ее грудь. «Маша! Ты прекрасна всегда!», «Крутая», «Соблазнительная ложбинка», «Такая настоящая», «Маша, ты очень естественна и красива, а главное хороший человек», — прокомментировали пост подписчики.