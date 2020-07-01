Игры с папой: Тимати показал, как держит восьмимесячного сына на одной ладони

Рэпер поделился видео, от которого у многих подписчиков захватило дух. Некоторые посчитали, что он подвергает ребенка опасности.

Тимати в октябре прошлого года стал отцом во второй раз. Возлюбленная Анастасия Решетова подарила ему сына Ратмира. От прошлых отношений с Аленой Шишковой у него есть дочка Алиса. Рэпер не скрывает, что видит счастье в детях. Он принимает участие в воспитании своей старшей наследницы. Но, конечно, теперь почти все время артист уделяет сыну. Он старается во всем помогать своей избраннице, которая впервые стал мамой.

Недавно Тимати привел наследника в барбершоп. Он впервые сделала мальчику стрижку. Решетова решила, что после самоизоляции будет чаще выходить в свет с ребенком, чтобы он привыкал к шуму.

А теперь артист показал, как играет с наследником. На новом видео рэпер в джемпере и кепке пытается удержать мальчика на своей ладони.

«Чуть-чуть выпрямись, немножко. Вот так! Держись! Молодец», — командовал он.

Ратмир в камуфляжных шортах и белой майке слушался папу. Он даже улыбался, хоть и изо всех сил держался стоять и удерживать равновесие. У многих подписчиков от такого зрелища перехватило дух. Одни восхитились тем, какой Тимати отец, а другие удивились тому, что он подвергает ребенка опасности. Хоть артисту и удалось поймать малыша.

«Ого! Молодец какой», «Сильно», «Пацанчик в папу», «Вот вы бесстрашный», «Главное, что малыш спокоен», «Опасные игры, но папа с опытом», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что до карантина Анастасия часто водила сына в бассейн. Она учила ребенка плавать. Девушка была уверена, что это способствует быстрому развитию. Но в самоизоляции занятия пришлось забросить.