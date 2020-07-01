«Здорово учиться всему новому»: дочь Тимати и Шишковой занялась скейтбордингом

36-летний рэпер Тимати — отец двоих детей. В гражданском браке с моделью Анастасией Решетовой он воспитывает восьмимесячного сынишку Ратмира. А старшей дочке Алисе от отношений с Аленой Шишковой уже исполнилось 6 лет. Девочка регулярно гостит у бабушки Симоны, матери Тимати, которая водит малышку на самые разных секции и кружки.

На этот раз Алиса решила освоить скейтборд. Бабушка отвела внучку на тренировку в скейтпарк и показала, каких успехов уже достигла девочка в этом экстремальном виде спорта.

«Как же здорово учиться всему новому!» — написала под видео Симона.

На кадрах девочка в необходимой защитной экипировке катается на скейте по площадке под чутким руководством тренера. Подписчики похвалили дочку Тимати за ее старание и стремление освоить такой экстремальный вид спорта.

«Вот умничка», «Какая она классная», «Молодец, Алиса», «Какая способная девочка», «Разносторонняя у вас малышка», «А есть что-то, чего она еще не умеет делать ?», «Какая крутышка! Умничка девочка!» — заметили фолловеры.

Кстати, и в самоизоляции девочка не скучала. Она продолжала заниматься балетом, посещая онлайн-занятия.