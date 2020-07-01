«Какая стильная женщина»: Николай Басков появился на публике с моложавой мамой

Николай Басков накануне побывал на кладбище. Он почтил память отца — Виктора Владимировича, который скончался год назад. Певец тяжело переживает утрату близкого человека. Он установил ему мраморный памятник. Теперь опорой для артиста является его мама — Елена Николаевна. Неудивительно, что именно с ней он отправился на избирательный участок, чтобы проголосовать по поправкам в Конституцию РФ.

На публике Басков появился в белоснежных брюках и песочном пиджаке. Повседневный образ он дополнил кроссовками. А его мама предпочла более элегантный образ. Она вышла в свет в брюках кюлотах, блузке в тон и белоснежной тунике. Кепка с узором в тон с белыми кроссовками дополнила образ. Артист сопровождал родительницу, которая, к слову, очень молодо выглядит.

«Мы проголосовали, а вы?» — написала золотой голос России.

Поклонники были рады видеть певца в хорошем настроении. Многие также поразились тому, как хорошо выглядит его родительница. Теперь они уверены, что благодаря генам Басков в 43 года находится в отличной форме. «Коля, это твоя мама? Так молодо выглядит она», «Какая стильная женщина», «Мама молоденькая», «Теперь понятно, в кого вы», «Молодцы», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что Басков на днях увиделся с Максимом Галкиным. Они даже спели вместе. После отмены самоизоляции артисты постепенно возвращаются к прежнему ритму жизни.