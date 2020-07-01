«Такие сладкие!»: Кудрявцева запечатлела трогательные поцелуи внука и дочки

49-летняя Лера Кудрявцева вторую неделю проводит отпуск на Черном море. Телеведущая отправилась отдыхать вместе с полуторагодовалой дочкой Машей. В Сочи к ним присоединилась подруга Анфиса Чехова с сыном, и неделю теледивы проводили вечера в компании друг друга.

Кроме того, к звездной маме присоединился сын Кудрявцевой от первого брака, 30-летний Жан Ленюк со своей семьей. И на радостях ведущая шоу «Секрет на миллион» впервые запечатлела своего внука Льва, который, к слову, на несколько месяцев старше ее дочурки Маши. В новой публикации знаменитость показала, какие теплые отношения существуют между малышами.

«Скоро, наверное, у меня здесь будет «мамская» лента, но это видео должно быть здесь! Внук целует дочь, ну типа племянник целует тетку. Да, да у нас так», — подписала под видео звезда.

Она сняла на видео, как Лева целует и обнимает Машеньку. «Ути боже, ой не могу, какие вы сладкие!» — произнесла за кадром телеведущая.

«Такие классные и сладкие, здоровья вам всем», «Какие зайки», «Какое это счастье», «Чудесные малыши», «Такие сладкие», «Ой милота», — написали в комментариях.

Кудрявцева призналась, что не хотела бы, чтобы внук называл ее бабушкой. Пока малыш никак не обращается к ней, поскольку еще не говорит.