«Картина называется «Лето»: Безруков запечатлел трехлетнюю дочь с контейнером свежей клубники

Актер Сергей Безруков в Instagram разместил фотографию, на которой запечатлена его дочь Мария. Трехлетняя девочка на снимке изображена с контейнером клубники. На наследнице популярного актера красивое платье со звездочками, а на голове — бейсболка.

«Картина называется «Лето». Всем доброго и хорошего дня!» Сергей Безруков

Отметим, что Маше Безруковой, которая растет настоящей красоткой и папиной любимицей, через несколько дней, 4 июля, исполнится четыре года. Матерью девочки является нынешняя супруга актера режиссер Анна Матисон. В семье есть еще один ребенок – сын Степан. Осенью нынешнего года малышу исполнится два годика.

Ранее Сергей Безруков состоял в браке с актрисой Ириной Безруковой. Вместе они были на протяжении пятнадцати лет. Их роман начался, когда актер играл в сериале «Бригада», который полюбился многим россиянам. Пара рассталась в 2015 году. При этом за 15 лет вместе они так и не обзавелись общими детьми.