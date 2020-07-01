«Фонтанчик»: Нюша показала, как кроха-дочь Симба играет с водой

Накануне певица провела целый день со своей сестрой.

30 июня Мария Шурочкина, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, сестра певицы Нюши, отметила свое 25-летие. В этот день спортсменка не стала устраивать громких празднеств, а предпочла провести время с родными – сестрой и племянницей Симбой.

Они прогулялись по парку, где полуторагодовалая наследница певицы и бизнесмена Игоря Сивова очень заинтересовалась местными достопримечательностями. Девочку привлек необычной формы фонтан – шар, полностью покрытый водой.

«Фонтанчик» — засмеялась малышка.

Симба стала затыкать отверстие, из которого шла вода, пальчиком, и, к радости малышки, получалась сильная струя воды, которая поднималась выше ее роста. Это невероятно забавляло девочку, им она громко и весело смеялась. Мама поспешила заснять на видео дочуркино развлечение и поделилась им в своем Instagram.

Малышка Симба регулярно появляется в микроблогах своих знаменитых родителей. Мама с папой в ней души не чают и с удовольствием демонстрируют таланты дочки – она умеет танцевать и петь, а еще сортировать мусор. Хотя Нюша скрывала лицо наследницы больше года.