Александр Буйнов похвастался своей шикарной двухэтажной баней на загородном участке

Певец Александр Буйнов в Instagram похвастался своей шикарной загородной баней, которая расположена на его участке в Новой Москве. Исполнитель сейчас отдыхает на территории своего особняка. Кроме того, он опубликовал забавное видео со своими собаками, которые большую часть времени проводят время в водоеме.

«Доброе утро, други-подруги! Люблю, когда баня так зарастает. Пес Марчелло с подружками принимает ванну». Александр Буйнов

В комментариях пользователи отметили, что банька у Буйнова что надо. «Баня – это круто», «Александр, у вас просто какая-то сказка на загородном участке», «Просто шикарная территория».

Ранее Александр Буйнов высмеял журналистов, которые «похоронили его заживо». В последние дни в прессе было много материалов, в которых утверждалось, что исполнитель болен раком и уже выбрал себе место на кладбище. В ответ на это Буйнов разместил снимки, как он со своей подругой певицей Аллой Пугачевой весело проводит время на даче в модельера Валентина Юдашкина. Снимки исполнитель подписал с юмором: «На следующий день после похорон».