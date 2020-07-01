«Достали»: Кудрявцева пожаловалась на мошенников

Телеведущая чуть снова не попалась на обман.

С наступлением кризиса в экономике, вызванного пандемией коронавируса, активизировались мошенники. Используя различные предлоги, они звонят или пишут гражданам на телефон, пытаясь выманить финансовую информацию, чтобы обчистить банковские счета. Кстати, на подобную уловку зимой попадалась телеведущая Татьяна Лазарева. Она сама сообщила злоумышленникам пароли и номера карт, и те списали почти все ее деньги.

По подобной схеме звонили и Лере Кудрявцевой. Теледива пожаловалась об этом в своем микроблоге. Девушка вместе с маленькой дочуркой сейчас на отдыхе, и очевидно, мошенники пытались воспользоваться ее расслабленным состоянием.

«Позвонили якобы из банка и якобы у меня была попытка входа в личный кабинет с какого-то другого [устройства – прим.ред]. Короче, мошенники. Я знаю, что очень многим моим знакомым звонят типа из банка пытаются развести людей и очень многие на это ведутся. И мне сейчас опять звонили. Ну достали уже, правда, достали! Я не скажу ни код, ни номер карты, никуда не введу ничего. Просто, отстаньте», — высказалась звезда в stories.

Бдительная телеведущая призналась, что очень грубо поговорила с подозрительным собеседником. «Я никогда не стесняюсь в выражениях» — эмоционально заявила Кудрявцева.

Кстати, весной девушка все-таки оказалась обманутой недобросовестными продавцами. Она заказывала краску для волос, но в посылке, которую она оплатила дважды, оказались какие-то удобрения.