Папина русалка: дочка Эмина в нарукавниках учится плавать под присмотром отца

Эмин Агаларов не скрывает: ему хотелось бы завести еще одного малыша. Однако о том, кто станет мамой его очередного наследника, азербайджанский исполнитель пока не задумывается. Не так давно Алена Гаврилова подтвердила информацию о том, что они с Эмином больше не пара. Сам музыкант в одном из недавних интервью признался, что он не готов сожительствовать с женщиной только ради сохранения брака. Певец уверен: даже тот факт, что с матерью полуторагодовалой Афины он будет жить отдельно в разных домах, никак не скажется на его родительских обязанностях. Эмин планирует принимать активное участие в воспитании малышки.

Певец не скрывает: он души не чает в своей дочке. Музыкант задаривает кроху подарками. У полуторагодовалой Афины есть собственный велосипед, самокат, мини-машинка с рулем управления, детская игрушечная кухня и многое другое. Как говорит Эмин, детей в таком возрасте по-особенному хочется баловать. Ко всему прочему, музыкант дал понять, что у его дочери обширный гардероб с большим количеством платьем в стиле бэби-долл, разных распашонок, кофточек, маек и боди.

В Stories Агаларов поделился свежими кадрами, запечатлев Афину в бассейне. Малышка в нарукавниках учится плавать под присмотром своего отца. Эмин не скрывает, что кроха в восторге от водных процедур и чувствует себя в бассейне как маленькая русалка.