«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Анна Заворотнюк похвасталась белыми розами, растущими вдоль забора особняка своей мамы

Девушка разместила несколько очень красивых фотографий из Крекшино.

Анна Заворотнюк похвасталась белыми розами, растущими вдоль забора особняка своей мамы
Дочь Заворотнюк показала цветы, растущие в Крекшино/https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, Анна, в Instagram разместила серию очень нежных кадров. На снимках она запечатлена около забора в особняке в Крекшино. Можно увидеть огромные белые розы, которые растут по периметру коттеджа у забора. Кроме того, здесь же расположены деревья, которые закрывают территорию от посторонних глаз.

Заметим, что Анна Заворотнюк несколько дней назад попала в неприятную историю. Она записалась на окрашивание в один из самых модных салонов красоты, но осталась крайне недовольна результатом работы стилистов. Девушка чуть не осталась без волос.

«Двигаемся дальше. Принимаю ситуацию такой, какая она есть. Волосы отрастут, обиды пройдут. А мои близкие любят меня любой. Спасибо вам огромное за поддержку. Если бы вы только знали, как это было важно для меня».

Анна Заворотнюк

Отметим, что мама Анны, Анастасия Заворотнюк, уже больше года не показывается на публике. Звезда борется с тяжелым заболеванием. Сейчас она находится в стадии ремиссии. Родные давненько не делились информацией о ее состоянии.

Тэги

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиАнна ЗаворотнюкКрекшиноНовости google
Loading...