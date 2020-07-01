Анна Заворотнюк похвасталась белыми розами, растущими вдоль забора особняка своей мамы

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, Анна, в Instagram разместила серию очень нежных кадров. На снимках она запечатлена около забора в особняке в Крекшино. Можно увидеть огромные белые розы, которые растут по периметру коттеджа у забора. Кроме того, здесь же расположены деревья, которые закрывают территорию от посторонних глаз.

Заметим, что Анна Заворотнюк несколько дней назад попала в неприятную историю. Она записалась на окрашивание в один из самых модных салонов красоты, но осталась крайне недовольна результатом работы стилистов. Девушка чуть не осталась без волос.

«Двигаемся дальше. Принимаю ситуацию такой, какая она есть. Волосы отрастут, обиды пройдут. А мои близкие любят меня любой. Спасибо вам огромное за поддержку. Если бы вы только знали, как это было важно для меня». Анна Заворотнюк

Отметим, что мама Анны, Анастасия Заворотнюк, уже больше года не показывается на публике. Звезда борется с тяжелым заболеванием. Сейчас она находится в стадии ремиссии. Родные давненько не делились информацией о ее состоянии.