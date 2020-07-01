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«+1 в гараж!»: Тимати пополнил свою автоколлекцию заниженной «копейкой»

Музыкант потроллил известного блогера Гусейна Гасанова, который похвастался покупкой Rolls Royce.

«+1 в гараж!»: Тимати пополнил свою автоколлекцию заниженной «копейкой»
ТИМАТИ. ФОТО: БОРИС МОИСЕЕВ/ЭГ

36-летний музыкант Тимур Юнусов, наиболее известный как Тимати, недавно сделал неоднозначное приобретение. Певец славится любовью к полудиким породам кошек, но теперь шагнул дальше и обзавелся настоящим тигренком. Владельца лейбла Black Star многие раскритиковали за столь дерзкий поступок и попытались донести до него, что дикие звери не должны жить в неволе, но рэпер заверил недовольных, что питомцу будет просторно и комфортно.

На этот раз у Тимати новое приобретение – автомобиль ВАЗ-2101, известный как «копейка». Музыкант запечатлелся на ее фоне и написал под фото:

«Желаю каждому из вас испытать, то что я испытываю сейчас! Это не просто машина, а цель которую в 36 лет я осуществил! Я люблю вас! Дальше — больше», — поделился рэпер.

Оказалось, что так рэпер высмеял известного блогера Гусейна Гасанова, который хвастался покупкой Rolls Royce.  Подписчики оценили шутку.

«Пришел к успеху!», «Это самый настоящий успех, восхищаюсь твоими достижениями, не сбавляй оборотов», «Красава, добился успеха», «Тролль»,  — посмеялись некоторые.

Кто-то уловил в строках Тимати сарказм в сторону Ольги Бузовой, которая недавно похвасталась квартирой, в которой делает ремонт. Девушка приобрела ее в прошлом году и теперь занимается оформлением интерьера и не скрывает эмоций в своем микроблоге.

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