«Маркуш, смотри! Плывет»: Шукшина отвела внука от Фрейи Зильбер в океанариум

Двухлетний Марк живет в семье именитой актрисы. Как говорила телеведущая, экс-возлюбленная ее старшего сына сама предложила им на время забрать к себе малыша.

Фрейя Зильбер родила именитой династии Шукшиных маленького наследника. Поначалу родственники Макара Касаткина сомневались в его отцовстве. Бывшая возлюбленная юноши согласилась на ДНК-тест, который подтвердил, что ее новорожденный ребенок приходится внуком Марии Шукшиной. Своего сына девушка назвала Марком. Установив родство с малышом, экс-ведущая программы «Жди меня» предложила своей несостоявшейся невестке отдать кроху в их семью на воспитание. Однако поначалу Зильбер не устраивал такой вариант, и она ответила отказом на предложение дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной. Девушка утверждала, что прекрасно справиться со своим ребенком, от Касаткина она ждала только одного — финансовой помощи в виде алиментов на сына.

По прошествии некоторого времени Зильбер пересмотрела свое решение и все-таки послушалась совета Марии Шукшиной. В беседе с поклонниками актриса призналась, что Фрейя сама отдала им мальчика, попросив, чтобы некоторое время он побыл в их семье. Телеведущая, впрочем, как и ее старший сын (отец Марка. — Прим. ред.), успели привязаться к малышу. Да и кроха отвечает им взаимностью. Шукшина уже делилась редкими семейными кадрами, запечатлев как ее внук играет с папой.

«Маркуш, смотри! Какой плывет (пингвин)», — обратилась к крохе актриса.

53-летняя Мария Шукшина вместе с маленьким наследником побывала в океанариуме. На личной страничке в Instagram телеведущая поделилась свежими кадрами, запечатлев Марка крупным планом. Еще в апреле наследнику актрисы исполнилось два годика. Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной старается находить время для того, чтобы побыть с внуком и порадовать его такими прогулками.