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«Ох! Вера, пожалей наши нервы»: 38-летняя Брежнева в купальнике сразила стройными ножками

Экс-солистка группы «ВИА Гра» может похвастаться идеальной фигурой без изъяна.

«Ох! Вера, пожалей наши нервы»: 38-летняя Брежнева в купальнике сразила стройными ножками
Вера Брежнева (Фото: Globallookpress.com)

38-летняя Вера Брежнева не скрывает: она не боится стать молодой бабушкой. В интервью программе «Ты не поверишь!» экс-солистка группы «ВИА Гра» припомнила, что и сама довольно рано стала мамой. Своего первенца — дочку Соню — певица родила в 19 лет. Сейчас старшей наследнице артистки ровно столько же. Однако возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе уверена, что София все-таки повременит с материнством. Как говорит Брежнева, у ее дочери пока другие интересы. Девушка уже не первый год живет в Штатах вдали от родного дома, справляясь со всеми бытовыми моментами без помощи звездной мамы.

Вера уточнила, что и раньше, когда Соня была маленькой, она не так много времени проводила с наследницей из-за плотного гастрольного графика. Вере приходилось содержать семью, поэтому она не могла позволить себе такой роскоши — жить для себя.

Певица Вера Брежнева
Вера Брежнева на песчаном пляже блеснула эффектной фигурой в купальнике (Фото: Instagram.com/ververa)

Несмотря на то что каждый день певицы расписан едва ли не по минутам, она старается находить время и на отдых. Вера любит путешествовать в компании близких — мужа Константина Меладзе и десятилетней дочери Сары. Из-за занятости Соня не всегда может спланировать свои каникулы так, чтобы они совпали с отпуском ее мамы.

На одной из фан-страничек Веры Брежневой появилось ее архивное летнее фото, которое сама певица ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры поп-дива предстала в купальнике на фоне заката. Позируя на песчаном пляже украинская исполнительница восхитила поклонников точеной талией и стройными ножками.

«Ох! Вера, пожалей наши нервы», «Потому что нельзя быть на свете красивой такой», «В юности была обычной девчонкой! А сейчас звезда», «Вера очень добрая по своей натуре, она такая естественная! Приятная девушка», «И у этой красотки уже взрослая дочь?!», «Магический взгляд, с такой дымкой», «Какой красивый пейзаж  и очаровательная Вера в купальнике», «Костя, смотри! Уведут», «Тут есть на что взглянуть, надоели эти худосочные барышни», «Девушка-мечта», — такие комментарии появились под снимком певицы.

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