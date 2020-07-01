«Ох! Вера, пожалей наши нервы»: 38-летняя Брежнева в купальнике сразила стройными ножками

38-летняя Вера Брежнева не скрывает: она не боится стать молодой бабушкой. В интервью программе «Ты не поверишь!» экс-солистка группы «ВИА Гра» припомнила, что и сама довольно рано стала мамой. Своего первенца — дочку Соню — певица родила в 19 лет. Сейчас старшей наследнице артистки ровно столько же. Однако возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе уверена, что София все-таки повременит с материнством. Как говорит Брежнева, у ее дочери пока другие интересы. Девушка уже не первый год живет в Штатах вдали от родного дома, справляясь со всеми бытовыми моментами без помощи звездной мамы.

Вера уточнила, что и раньше, когда Соня была маленькой, она не так много времени проводила с наследницей из-за плотного гастрольного графика. Вере приходилось содержать семью, поэтому она не могла позволить себе такой роскоши — жить для себя.

Несмотря на то что каждый день певицы расписан едва ли не по минутам, она старается находить время и на отдых. Вера любит путешествовать в компании близких — мужа Константина Меладзе и десятилетней дочери Сары. Из-за занятости Соня не всегда может спланировать свои каникулы так, чтобы они совпали с отпуском ее мамы.

На одной из фан-страничек Веры Брежневой появилось ее архивное летнее фото, которое сама певица ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры поп-дива предстала в купальнике на фоне заката. Позируя на песчаном пляже украинская исполнительница восхитила поклонников точеной талией и стройными ножками.