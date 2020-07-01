Юлия Пересильд поделилась снимком с заметно поправившейся на самоизоляции Анной Михалковой

Судя по всему, актриса снова начала стремительно набирать лишний вес.

Актриса Юлия Пересильд в Instagram разместила красивый кадр со своими подругами и коллегами по творческому цеху. На снимке можно увидеть Викторию Исакову, Ингеборгу Дапкунайте, Равшану Куркову, кинорежиссера Анну Меликян. Здесь же на фотографии и Анна Михалкова, которая, надо признать, за последнее время сильно поправилась.

«А фото с девочками не заканчиваются. Ну на то они и девочки. День радостной и легкой болтовни и, конечно, съемки, фантазий, сочинительств и бесконечных расколов». Юлия Пересильд

В комментариях пользователи обратили внимание на внешний вид Михалковой: «А что случилось с Аней Михалковой? Она же была худенькой», «Шикарная команда девочек. Каждая — настоящая актриса, украшение любого фильма. Я думаю, вместе вы — бомба!»

Напомним, что примерно два года назад Анна Михалкова рассказывала, как похудела. Ей удалось за несколько месяцев сбросить сразу 15 килограммов. Как оказалось, актрисе пришлось бороться с лишним весом из-за развития гипертонии. Она вела спортивный образ жизни, но в последнее время, не исключено, что расслабилась. Этому, в том числе, могла поспособствовать самоизоляция и малоподвижный образ жизни.