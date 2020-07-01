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«Спасибо!»: сын Маликова предпочитает фастфуд

Двухлетний Марк запрыгал от радости, увидев вкусную пиццу.

«Спасибо!»: сын Маликова предпочитает фастфуд
Стефания Маликова с младшим братом. Фото Алены Мартыновой/ КП.

Наверняка, звезды уровня Дмитрия Маликова могут позволить себе самые дорогие и изысканные блюда. Но, как оказалось, больше всего дети народного артиста обожают обычную пиццу.

Стефания Маликова показала на видео в личном блоге, как купила огромный экземпляр этого итальянского блюда и отведав сама, угостила им своего младшего братика Марка. Раскрыв коробку с пиццей, мальчик вначале охнул, а потом и вовсе запрыгал от радости.

«Спасибо!» — трогательно сказал он сестре. А затем с удовольствием съел внушительный кусок.

Марк Маликов. Фото
Марк Маликов. Фото https://www.instagram.com/steshamalikova/

Отметим, что любовь к фастфуду никак не отражается на фигуре звездных детей – и Стеша, и Марк отличаются стройностью и подтянутостью. Видимо, калорийными блюдами они все-таки балуются не часто.

Ранее Дмитрий Маликов рассказывал об интересах своего сына. Мальчика очень привлекают большие машины вроде строительных и пожарных, он занимается танцами, а в будущем его отец собирается отдать на футбол или хоккей.

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