Создатель телепроекта «Разрушители мифов» опровергает обвинения в изнасиловании сестры

Адам Сэвидж уверен, что его родственница просто хочет заработать много денег на лжи.

Бывшего ведущего шоу «Разрушители мифов» Адама Сэвиджа обвинила в изнасиловании родная сестра. По словам женщины, еще когда они оба были детьми, Адам несколько раз надругался над ней. Как сообщает издание People, 51-летняя Миранда Паччиана утверждает, что все произошло в Нью-Йорке, когда ей было от 7 до 10 лет, а Адаму на тот момент было от 9 до 12.

Телеведущий все эти обвинения опровергает, уверяя, что ничего подобного никогда не было. Сэвидж заявил, что надеется на то, что однажды его сестра все же успокоится и перестанет распространять лживые обвинения, которые, кстати, длятся уже несколько лет. Как объяснил Адам, его сестра просто хочет заработать побольше денег, в процессе чего она максимально отдалилась от всех членов своей семьи. Телеведущий пообещал, что его терпение лопнуло и он будет использовать адвокатов, чтобы раз и навсегда разобраться с этой ложью.

Мать Сэвиджа также заявила, что ее дочь страдает от серьезных проблем с психическим здоровьем, в результате чего своими действиями разрушает семью.