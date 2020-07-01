«У нее точно четверо детей?»: Климова в лифе на тесемках заворожила эффектной фигурой у бассейна

Поклонники актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» не могут поверить, что у Екатерины есть взрослая дочь, которой уже исполнилось 18 лет.

Ни для кого не секрет, что 42-летняя Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Старшую дочь, которой уже исполнилось 18 лет, актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» родила от ювелира Ильи Хорошилова. В браке с Игорем Петренко на свет появилось двое сыновей. А в третьем браке с Гелой Месхи — дочка Белла, ей всего четыре годика. В интервью Борису Корчевникову на программе «Судьба человека» Екатерина рассказала о том, что она не собиралась становиться многодетной мамой. Все произошло само собой. Сейчас сердце актрисы свободно и она не спешит заводить новый роман. С Месхи знаменитость развелась еще летом прошлого года. С тех пор Екатерина занимается исключительно детьми и своей карьерой.

На одной из фан-страничек Климовой появилось ее архивное летнее фото, которое сама актриса уже публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры Екатерина предстала в лифе от купальника на тесемках и джинсовых мини-шортах. Знаменитость показала стойку на руках, блеснув бесконечными ножками и идеальным бронзовым загаром. Климова позировала на лужайке у бассейна, демонстрируя эффектную фигуру без изъяна. Поклонники актрисы не могут поверить, что у Екатерины есть уже взрослая дочь, которой исполнилось 18 лет. Настолько привлекательно и соблазнительно выглядит экс-возлюбленная Гелы Месхи.