«У нее точно четверо детей?»: Климова в лифе на тесемках заворожила эффектной фигурой у бассейна

Ни для кого не секрет, что 42-летняя Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Старшую дочь, которой уже исполнилось 18 лет, актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» родила от ювелира Ильи Хорошилова. В браке с Игорем Петренко на свет появилось двое сыновей. А в третьем браке с Гелой Месхи — дочка Белла, ей всего четыре годика. В интервью Борису Корчевникову на программе «Судьба человека» Екатерина рассказала о том, что она не собиралась становиться многодетной мамой. Все произошло само собой. Сейчас сердце актрисы свободно и она не спешит заводить новый роман. С Месхи знаменитость развелась еще летом прошлого года. С тех пор Екатерина занимается исключительно детьми и своей карьерой.
На одной из фан-страничек Климовой появилось ее архивное летнее фото, которое сама актриса уже публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры Екатерина предстала в лифе от купальника на тесемках и джинсовых мини-шортах. Знаменитость показала стойку на руках, блеснув бесконечными ножками и идеальным бронзовым загаром. Климова позировала на лужайке у бассейна, демонстрируя эффектную фигуру без изъяна. Поклонники актрисы не могут поверить, что у Екатерины есть уже взрослая дочь, которой исполнилось 18 лет. Настолько привлекательно и соблазнительно выглядит экс-возлюбленная Гелы Месхи.
«У нее точно четверо детей?», «Замечательная мамочка!! Словно ровесница старшей дочери», «И как вообще Месхи мог ее упустить?! Где у мужчин глаза», «Фигурка отпад! Такие ножки, талия… Вне всяких похвал», «Она и в стойку встать может?! Вот это да, я в шоке», «Чистый соблазн и восторг», «Боже, она восхитительна», «Сколько комплиментов, вы прекрасны», «Изящная девушка», «Ножки просто бесконечные!! Зависть», — такие комментарии появились под снимком актрисы.