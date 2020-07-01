«Вот это коллекция!»: Рудковская показала все сумки и сундуки люксового бренда

Известная своей страстью к именитым маркам, светская львица не перестает хвастаться внушительным гардеробом.

45-летняя светская львица, продюсер Яна Рудковская еще в начале самоизоляции проводила виртуальную экскурсию для всех подписчиков в Instagram по своему внушительному гардеробу.

Уже тогда фолловеры обратили внимание на страсть блондинки к огромным сундукам и комодам Louis Vuitton – легендарного люксового французского бренда. И Рудковская вновь решила обратить внимание публики на невероятную коллекцию сумочек и сундуков.

«Вот такая моя личная история, связанная с Louis Vuitton» — подписала видео Рудковская.

В ролике блондинка продемонстрировала сумки, кошельки, рюкзаки, кейсы, сундуки и комод бренда. Более того, она сама была одета в пижаму с люксовым логотипом. Поклонников такая коллекция привела в настоящий восторг.

«Вот это коллекция!!!», «Рай», «Ух ты!!! Это очень, очень круто!!!», «Вся коллекция очень красивая», «Эти чемоданы просто мечта», «У Вас столько красоты», «Ничего себе» — пишут в комментариях фолловеры.

Кстати, накануне старший сын Яны Рудковской от первого брака с бизнесменом Виктором Батуриным отметил 18-летие. Звездная блондинка закатила настоящий пир по этому случаю – накрыла роскошный стол, сервировав его посудой из серебра и фужерами с вензелями.