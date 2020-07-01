«Настоящие мужики!»: Алексей Чадов приобщил к рыбалке подросшего сына от Дитковските

Актерская пара Агнии Дитковските и Алексея Чадова распалась пять лет назад. Однако бывшим супругам удалось сохранить теплые отношения — во многом благодаря сыну Федору, которому недавно исполнилось шесть лет. Мальчик живет с обоими родителями по очереди и частенько выезжает с отцом на природу.

Накануне актер взял своего наследника на рыбалку, одевшись с ним в одном стиле. Чадовы предпочли тотальный черный спортивный look с бейсболками.

На обнародованных в Сети кадрах им удалось поймать всего одну небольшую рыбку. Но, судя по всему, мальчик и сам артист остались довольны и этим.

«Мал улов, да красив!» — подписал фото Алексей в личном блоге. «Ты о ком?» — кокетливо спросила его бывшая жена. «О нем», — загадочно ответил ей Чадов.

«Настоящие мужики!», «Какие же вы красивые!», «Какое трогательное общение папы и сына», — прокомментировали пост актера фолловеры.

Отметим, что артист ранее признавался, что уже открыт для новых отношений. В его вкусе — красивые, сильные и умные женщины. Однако специально поиском женщины он заниматься не собирается.