«Из восемнадцати фото понравилось это»: Анна Снаткина нежно прилегла на плечо к мужу-шоумену

Актриса Анна Снаткина в Instagram опубликовала редкий кадр, на котором она запечатлена рядом с мужем шоуменом Виктором Васильевым. На снимке актриса прилегла на плечо супруга. Они сейчас вместе наслаждаются летним отдыхом в Ленинградской области.

«Из восемнадцати фото понравилось это. А у вас так бывает? P. S. Не шумите, а то разбудите». Анна Снаткина

В комментариях пользователи отметили, что Снаткина и Васильев очень красивая пара. «Вы самые лучшие», «Какая же вы обалденная пара», «Вы вместе с Витей прекрасны на любом фото».

Напомним, что Анна Снаткина и Виктор Васильев вместе с 2012 года. Ее муж известный в Санкт-Петербурге актер и шоумен. Их свадьба проходила в режиме строжайшей секретности без присутствия журналистов. На праздничной церемонии присутствовали только самые близкие родственники и друзья. В апреле 2013 года на свет появилась их дочь Вероника. Сейчас Анна Снаткина старается все свое свободное время проводить с наследницей.