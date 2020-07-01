«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Из восемнадцати фото понравилось это»: Анна Снаткина нежно прилегла на плечо к мужу-шоумену

Звезда опубликовала редкий кадр, на котором ее супруг Виктор Васильев.

«Из восемнадцати фото понравилось это»: Анна Снаткина нежно прилегла на плечо к мужу-шоумену
Снаткина отдыхает вместе с мужем в Ленинградской области/http://globallookpress.com/

Актриса Анна Снаткина в Instagram опубликовала редкий кадр, на котором она запечатлена рядом с мужем шоуменом Виктором Васильевым. На снимке актриса прилегла на плечо супруга. Они сейчас вместе наслаждаются летним отдыхом в Ленинградской области.

«Из восемнадцати фото понравилось это. А у вас так бывает? P. S. Не шумите, а то разбудите».

Анна Снаткина

В комментариях пользователи отметили, что Снаткина и Васильев очень красивая пара. «Вы самые лучшие», «Какая же вы обалденная пара», «Вы вместе с Витей прекрасны на любом фото».

Напомним, что Анна Снаткина и Виктор Васильев вместе с 2012 года. Ее муж известный в Санкт-Петербурге актер и шоумен. Их свадьба проходила в режиме строжайшей секретности без присутствия журналистов. На праздничной церемонии присутствовали только самые близкие родственники и друзья. В апреле 2013 года на свет появилась их дочь Вероника. Сейчас Анна Снаткина старается все свое свободное время проводить с наследницей.

Тэги

Анна СнаткинаАнна Снаткина и Виктор ВасильевВиктор Васильевзвёздная параЛенинградская областьНовости google
Loading...