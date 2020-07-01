«35 лет пролетели, как один день»: Цыганова поделилась кадрами времен учебы в институте искусств

Как отметила певица, в живых уже нет многих педагогов и однокурсников.

Певица — 56-летняя Вика Цыганова — в Instagram поделилась архивными кадрами, которые были сделаны 35 лет назад, в 1985 году, во времена Советского Союза. Тогда яркая звезда училась в Дальневосточном институте искусств по специальности «актриса театра и кино».

«Хочу поделиться редкими кадрами с вами. Сегодня 35 лет со дня моего выпуска из института ДВПИИ. 35 лет пролетели как один день, но время, в котором мы были вместе — это целая жизнь! Это жизнь открытий в профессии, жизнь мечты, жизнь надежд и безумной молодости. Как жаль, что многих любимых уже нет — педагогов и однокурсников. С легкой грустью и радостью поднимаю бокал ледяного, игристого шампанского за наше театральное и творческое братство! Всем счастья и вдохновения! Здоровья телесного и душевного!» Вика Цыганова

После окончания вуза Вика Цыганова трудилась в Еврейском камерном музыкальном театре. Потом перебралась в город невест Иваново, в театр драмы. Затем судьба закинула ее в молодежный музыкальный театр Магаданской филармонии.

В 1988 году Вика Цыганова стала солисткой группы «Море». Известной она стала благодаря «Песне года – 1989», где исполнила одну из своих песен. Позже звезда начала сольную карьеру.