«Что она творит!»: Илана Юрьева в небесном мини-бикини красиво присела для видео

31-летняя участница проекта «Уральские пельмени» Илана Юрьева всегда отлично выглядит и может похвастаться завидными формами и стройностью. Это зрители наблюдают со сцены и на экранах ТВ, но особенно заметно стало на обнародованном в Сети видео артистки в купальнике.
Звезда выложила в свой Instagram кадры, на которых показала свои любимые упражнения для занятий дома. При этом девушка предпочла примерить не обычный спортивный наряд, а мини-бикини небесно-голубого цвета на завязках, чем немало разгорячила своих поклонников. Ее блог просто взорвался от обсуждений ее фигуры и в целом увиденного зрелища.
Особенно эффектно девушка делала приседания с использованием резинки. Илана призналась, что обожает их выполнять.
«Самое любимое мое упражнение. 15 раз с резиночкой, по 3–4 подхода. В любой непонятной ситуации — приседай», — написала она в Instagram.
«Что она творит!», «Обязательно делать все это в трусах?», «Снова будут учительницу ругать за то что она в купальнике», «Да уж и купальник сняла бы!», «Ты такая красивая», «Ай какая красуля… и все в ней ладно…», «Красавица, Иланочка!!! Выглядишь идеально!!! Само совершенство!!!», «На тебя смотреть могу всегда и с удовольствием!!!» — прокомментировали пост юмористки фолловеры.