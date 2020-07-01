«Что она творит!»: Илана Юрьева в небесном мини-бикини красиво присела для видео

31-летняя участница проекта «Уральские пельмени» Илана Юрьева всегда отлично выглядит и может похвастаться завидными формами и стройностью. Это зрители наблюдают со сцены и на экранах ТВ, но особенно заметно стало на обнародованном в Сети видео артистки в купальнике.

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Звезда выложила в свой Instagram кадры, на которых показала свои любимые упражнения для занятий дома. При этом девушка предпочла примерить не обычный спортивный наряд, а мини-бикини небесно-голубого цвета на завязках, чем немало разгорячила своих поклонников. Ее блог просто взорвался от обсуждений ее фигуры и в целом увиденного зрелища.

Особенно эффектно девушка делала приседания с использованием резинки. Илана призналась, что обожает их выполнять.

«Самое любимое мое упражнение. 15 раз с резиночкой, по 3–4 подхода. В любой непонятной ситуации — приседай», — написала она в Instagram.