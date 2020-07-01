«Этой обезьянке сегодня 24!»: Аделина Сотникова вспомнила себя в годовалом возрасте

Фигуристка Аделина Сотникова в Instagram поделилась архивным кадром, на котором ей примерно годик. На красивой фотографии олимпийская чемпионка запечатлена в кроватке в родительской квартире. Она смешно подняла одну ногу. Судя по всему, малышка уже тогда пыталась крутить пируэты.

«Этой обезьянке сегодня 24! Пусть все мои желания сбудутся. Спасибо моей семье за все! Спасибо за жизнь, бесконечно люблю вас, мама и папа». Аделина Сотникова

«С днем рождения! Наша звезда», «С днем рождения, прекрасная Аделина, наша первая навсегда! Счастья, здоровья и исполнения всех желаний!» — отметили поклонники звезды в комментариях.

Отметим, что Аделина Сотникова неожиданно для многих стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном разряде на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. После того успеха она уже не смогла больше показывать подобных выдающихся результатов.

Добавим, что несколько месяцев назад Аделина Сотникова пришла в студию программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» и объявила в разговоре с ведущим Борисом Корчевниковым, что заканчивает свою профессиональную карьеру. В последнее время ее мучили травмы. Сейчас она выступает в ледовых шоу.