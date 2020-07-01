«Любит, не любит»: двухлетний сын Маликова распотрошил букет сестры ради гадания на ромашке

Двухлетний сын Маликова распотрошил букет сестры ради гадания на ромашке. Несмотря на небольшой возраст, маленький Марк уже неплохо разбирается в настоящих чувствах – так, ребенок периодически признается в любви Стеше, крепко ее обнимает и очень ждет возвращения домой, если девушка уехала по делам.

Недавно же Марк очень посмешил не только саму Маликову, но и ее подписчиков. Стеша поделилась в личном микроблоге видео, на котором ребенок отрывает ромашки от букета родственницы, а затем устраивает на нем любовное гадание.

«Любит, не любит, любит», — приговаривает «прорицатель», пытаясь определиться с итоговым ответом. Все это врем Стеша наблюдает за процессом с трепетом, ведь для нее очень важно, чтобы даритель все же испытывал чувства. Спустя считанные минуты Марк все же озвучивает вердикт – не любит!

«Как же грустно, что не любит», — с наигранной печалью на лице резюмирует Стеша.

Стеша и Марк очень часто неразлучны в домашних условиях. Периодически модель вместе с братиком выходит на прогулки по внутреннему двору: малыш катается на трехколесном велосипеде, пока сама девушка любуется красотой природы. «Самый лучший подарок, которые могли мне подарить родители. Уже и не понимаю, как жила раньше без Марка», — описывает она свои эмоции.