«Сегодня Соня получила диплом»: экс-жена Меладзе показала редкий снимок с крохотными дочерьми

Экс-жена Валерия Меладзе Ирина показала редкий снимок с маленькими дочерьми от артиста. Напомним, дочери Соня и Ариша появились спустя 10 и 12 лет после официального заключения брака. Помимо них у Валерия и Ирины есть еще старшая дочь – Инга. Разница в возрасте между ней и Соней составляет 8 лет.

На днях средняя Соня с успехом окончила обучение в МГИМО на факультете международных отношений. После защиты девушка поспешила сфотографироваться на память вместе со своими преподавателями и сокурсниками, а также попозировала на фоне стен учебного учреждения в белом комбинезоне. Младшенькая Ариша также получила синий аттестат об окончании школы – после 9 класса она собирается поступать на медика. Таким образом, в бывшей семье Меладзе появится врач.

У многодетной матери окончание периода вызвало небольшую грусть, в связи с чем Ирина поспешила вспомнить, как девочки выглядели, когда были совсем малышками.

«Сегодня Соня получила диплом. Вот и все, детство закончилось… У меня светлая грусть внутри. Очень надеюсь, что мои дети смогут найти в жизни свое дело и состояться в профессии. Но самое главное, это оставаться человеком в любых обстоятельствах, а это экзамен длиною в жизнь! В добрый путь мои дорогие! Светлой дороги!», — пожелала она родным.

На самом первом снимке крошечная Ариша с озорными хвостиками по бокам головы выглядит очень счастливой, сжимая в руках игрушечную собаку. Соня достаточно серьезна – ей удается улыбнуться лишь уголками губ. «Вы очень похожи с девочками», «Поздравляем их! В добрый путь!», «Ностальгия нахлынула», «Какие чудесные у волшебной мамы доченьки», — присоединились к поздравлениям в комментариях.