«Куда время так торопится»: 59-летнюю Яковлеву перепутали с Пугачевой из-за нового имиджа

59-летняя Елена Яковлева сменила имидж. В интервью Вячеславу Манучарову актриса рассказывала, что одним из главных ее жизненных страхов является боязнь старости. Чтобы избежать плохого внешнего вида, артистка тщательно следит за ним, консультируется с медиками, а также периодически экспериментирует с прической. «Это чисто эстетически. Я же вижу, что с возрастом операторы все дальше ставят свет, когда снимают крупный план. Я хочу облегчить им работу», — объясняла она тогда.

Еще несколько лет назад «Каменская» на регулярной основе выстригала челку, но позже отказалась от этого элемента, предпочитая ровное полотно волос. А недавно Елена эту челку вернула, но в измененном формате. Результатом преображения Яковлева поделилась в микроблоге.

Так, в этот раз выбор актрисы пал на ассиметричный срез с акцентом на левую сторону лица. Изменился и цвет волос: с желтого Яковлева перешла на более бледный блонд. Стоит подметить, что далеко не все оценили изменения. Некоторые наблюдающие за жизнью актрисы заявили, что и цвет, и форма челки ее откровенно старят. Нашлись и те, кто вовсе заявил: Яковлева теперь напоминает более возрастную Пугачеву.

«Не сразу узнали», «Нет, это не ваше, имхо», «Я думала, это Алла Борисовна. Пригляделась, и продолжаю так думать», «Цвет волос заменить однозначно!», «Куда время так торопится?» — вопрошали они.