«Мне надо его поцеловать»: трехлетняя дочь Пелагеи в цветастом платье обзавелась возлюбленным

Трехлетняя дочь Пелагеи в цветастом платье обзавелась своим принцем. Во вторник, 30 июня, певица, находящаяся на грани развода с отцом маленькой Таисии, поделилась с аудиторией трогательным видео с забавной наследницей. Артистка вывела дочь на велосипедную прогулку, а затем Ханова решила ненадолго задержаться у дома гитариста собственной группы. Все, что происходило дальше, вполне достойно анекдота.

Трехлетняя Таисия стала зазывать мужчину, требуя, чтобы он вышел к ней немедля и подарил внимание.

«Паша! Паша-а-а-а!!! Просыпайся! Ну где же он? Зайдем к нему? Мне нужно его обнять и поцеловать», — нахмурив брови, заявила Тася, настаивая на встрече.

Специально по такому случаю маленькая модница решила даже принарядиться: на прогулку они вместе с мамой выбрали цветастое синее платье с рисунком, напоминающим стиль Ван Гога. Длинные русые волосы Таси украшал объемный розовый бант.

«У Паши с Пелагеей и Тасей много общего: творчество в группе, соседство по даче… только режим у них иногда не совпадает», — раскрыла всю «подноготную» неравных отношений PR-директор Пелагеи.