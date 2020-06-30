Копия мамы: Дарья Жукова показала подросшую дочку Романа Абрамовича

Роман Абрамович — один из самых известных российских олигархов. В 2017 году он развелся со своей женой Дарьей Жуковой. Супруги отметили, что расстаются полюбовно, поэтому продолжат вместе растить детей и заниматься бизнесом. У них есть сын Аарон-Александр и дочка Лея. Бизнесмен почти не появляется на публике, а в прошлом году Жукова вышла замуж за нового избранника — греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. В феврале этого года они устроили пышную свадьбу на швейцарском горнолыжном курорте Санкт-Мориц.

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Именно в Швейцарии теперь и проводит время бывшая жена Абрамовича. Иногда она публикует фото с возлюбленным. Обычно бизнесвумен много путешествует, но на этот раз из-за пандемии коронавируса девушка вынуждена сидеть в четырех стенах. Но на днях Жукова впервые за долгое время вышла в свет. Она поделилась кадрами, на которых позировала в обнимку с дочкой Леей, а рядом разместился Ставрос. Они вместе побывали на праздновании дня рождения общего друга Дарьи и ее мужа — Лоика Гузера, которого все семейство пришло поздравить с 40-летним юбилеем.

Светская львица была в белой вязаной кофте. Она обнимала свою подросшую наследницу. Поклонники отметили, что 9-летняя девочка становится все больше похожа на маму. Они также считают, что ей удалось подружиться с отчимом. А вот сына Абрамовича на фото не было. По неизвестным причинам Дарья не показывает мальчика.