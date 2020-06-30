«Ей главное все это отсудить»: сын Ирины Цывиной готов бороться за наследство матери с сестрой

Ирина Цывина 1 июля могла отметить свой день рождения. Актрисе исполнилось бы 56 лет. Но в 2019 году при странных обстоятельствах женщина умерла. В последние годы она была одинока. Ходили слухи, что артистка стала злоупотреблять алкогольными напитками. Ей было тяжело, так как после смерти третьего мужа Александра Благонравова, ей приходилось бороться за наследство. Теперь же делят оставшееся имущество сын звезды Евгений Благонравов и дочка Зина, которая после развода актрисы с Георгием Пусепой, осталась жить с отцом в Америке.

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Как известно, Евгений тоже сын Пусепы, просто третий муж Цывиной усыновил ее ребенка. С дочкой она пыталась наладить отношения и ездила к ней. Однако по словам друзей, возвращалась она со слезами, так как видела, что наследнице от нее ничего не нужно кроме денег. После смерти актрисы осталось много недвижимости: три квартиры в Москве и загородный дом. В одной из квартир живет Евгений. Он заверяет, что платит сам за ипотеку.

Ранее юристы объяснили, что Евгений и Зинаида имеют право распоряжаться ½ доли от каждого объекта в наследстве. Проблема в том, что сын с таким поворотом дел не согласен. Делить все поровну с сестрой он не намерен. В студии передачи «Прямой эфир» сын Цывиной рассказал, как пытается заработать денег, чтобы закрыть долги. Он признался, что с сестрой не может наладить контакт. «Она мне сказала: „Все, я вступила в наследство“. Приехала, забрала все свидетельства, не сообщив мне. Я приезжаю к нотариусу, а мне говорят, что она приехала и все забрала», — поведал молодой человек.

«Она звонит: „Я приехала“. Я открываю дверь, стоит Зина с чемоданом. Я позвал ее покушать. Только я закрываю дверь, Зина достает телефон, начинает все фоткать: картины, статуэтки, иконы. Больше всего меня поразило, когда она с бешеными глазами стала орать: „Открой сейф. Я не знаю, кто твои друзья, я заберу все свои украшения с собой в Нидерланды!“. В общем, она успокоилась, посидела и уехала к подруге, а я остался горевать. Она мне сказала, что мы встретимся в суде. Я подумал, раз люди хотят судиться, значит будем судиться», — поведал Евгений.

Примечательно, что журналистка, которая пообщалась с Пусепой, рассказала, что Зина не смогла остаться после похорон матери, так как у нее заканчивалась виза. Также было сказано, что брат выставил свою сестру за дверь квартиры. Евгений отметил, что девушка просто вывела его из себя. Он уточнил, что сам делает ремонт на своей жилплощади и приводит в порядок дачу.

«Сестра безразлично относится к этому, ей главное все это отсудить, обворовать меня и уехать из России. Их тут ничего не держит, они не граждане России. Они не жили тут 20 лет. Она пытается считать мои деньги, которых нет. Все вбухано в ремонт, в ипотеки. Самое обидное, что сестра только поливает меня грязью. Она же не интересуется моей жизнью», — высказался сын Цывиной.

В студии отметили, что Пусепа считает Евгения своим сыном. При этом было найдено два свидетельства о рождении. Одно из них выдано в США, где родился Женя, а второе в России — и в нем указано, что ребенок родился в Москве. Сын Цывиной отметил, что готов поделить наследство с сестрой. «Квартиру и дачу поделить пополам, а нажитое Благонравовым останется мне. Я готов дружить, общаться. Но мне обидно, когда меня грязью поливают родственники», — пояснил свою позицию Евгений.