Рэпер похвастался, что стал едва ли не единственным артистом, на котором не сказался коронавирус.

Стали известны расценки Моргенштерна на рекламу в соцсетях. На сегодняшний день уфимский блогер и рэп-исполнитель, наравне с коллегой по цеху Элджеем, является одним из самых востребованных в своей сфере у молодежи. В последнее время Алишера активно зовут давать интервью на различные программы, а его клип «Кадиллак» в очередной раз оказался в топе YouTube.

Сам Моргенштерн объясняет: секрет его успеха кроется в любви к своему делу. Ни одна песня не увидит свет, если Алишер не уверен в ее идеальности. Кроме того, творчество артиста идет от сердца — все, о чем читает рэпер, откликается у самого автора. Любовь к работе позволила Алишеру сохранить стабильность. Журналистам Forbes он рассказал, что стал едва ли не единственным, чьи доходы не упали из-за коронавируса.

«У всех все плохо, кроме меня. Музыку же слушают? Люди больше стали это делать», — улыбается он.

больше по теме «Секси-чикуля»: Моргенштерн засветился на отдыхе у бассейна с обворожительной девушкой Попавший в список Forbes музыкант куражится на отдыхе.

Не постеснялся Алишер озвучить и сумму, которую ему платят за продвижение в Instagram. Так, только за сторис Моргенштерн может попросить полмиллиона рублей.

«Я беру очень мало рекламы, на самом деле. В пост с фотографией — поговорим от 800 тысяч рублей. Если видео — обсудим от 1,1 миллиона», — резюмировал он.