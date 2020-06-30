«Шикарная фигура»: Гагарина в облегающем платье-миди появилась на съемках

Певица Полина Гагарина активно окунулась в рабочий процесс. Знаменитая наставница телепроекта «Голос» на Первом канале уже отметилась на съемках в стильном мини-платье с бахромой, скрывающем ее фигуру. А вот на этот раз девушка решила продемонстрировать свою стройность по максимуму – она предпочла для поездки в Останкино облегающее платье миди в оттенке хаки.

«Сегодня чудесный, активный съемочный день» — подписала кадры звезда.

Подписчики поспешила заметить, какой шикарной фигурой обладает 33-летняя Гагарина. Что в платье, что в купальнике – девушка всегда выглядит безупречно. «Фигура огонь», «Какая вы стройная и красивая!», «Шикарная фигура», «Такая чудесная» — написали некоторые.

Однако нашлись поклонники, которых чрезмерная стройность Гагариной озадачила. По их мнению, девушка выглядит очень худой, и даже предположили, что ее вес очень экстремальный. «Гагарина, вы бы от Ани Семёнович немного взяли бы полноты», «Вы очень красивая. Только больше не худейте» — попросили в комментариях.