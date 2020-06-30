«Год прошел, как нет папы»: Басков побывал на кладбище, почтив память покойного отца

43-летний Николай Басков тяжело переживает потерю близкого человека. За прошедший год на могиле отца народного артиста России появился памятник из черного мрамора. Монумент, заказанный у мастеров эстрадным певцом и его матерью Еленой, украшает портрет ныне покойного Виктора Владимировича. Близкие мужчины выбрали снимок, на котором он был запечатлен в военной форме.

На личной страничке в Instagram Басков поделился снимками с кладбища, показав, как выглядит памятник его отцу. Говоря о своей потере, Николай дал понять, что ему до сих пор трудно принять смерить близкого ему человека. Певец не может смириться с тем, что его отца больше нет рядом. По словам артиста, весь прошедший год каждый день он вспоминал о своем папе, ощущая боль утраты. Эстрадный исполнитель не стал скрывать, что у его родителя всегда было много друзей. И он очень любит жизнь. Отдавая дать памяти ныне покойному родственнику, Николай уточнил, что Виктор Владимирович был прекрасным человеком: мужественным, добрым, глубоко порядочным.

«Год прошел, как нет папы… Он был лучшим мужем и отцом на свете», — отметил певец.

Басков уточнил, что сколько он себя помнит, его папа всегда был рядом с ним. Николай рос в полной гармонии, чувствуя родительскую любовь и заботу. Артист не скрывает, что гордится своим отцом и старается быть достойным сыном.