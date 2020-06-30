«Пусть кусает локти»: бывшая жена Тарасова в бикини продемонстрировала шикарную фигуру

Некоторые наблюдающие за жизнью Оксаны уверены: никто не подходит футболисту лучше, чем его первая пассия.

Бывшая супруга футболиста Дмитрия Тарасова в бикини продемонстрировала шикарную фигуру. Сейчас между Оксаной и полузащитником казанского «Рубина» вновь идет судебный процесс — Дмитрий намерен снизить размер выплачиваемых на старшую дочь Ангелину алиментов. Спортсмен уверен, что 350 тысяч рублей — слишком большая сумма на одну девочку, отдавать он готов в 7 раз меньше.

Недавно между сторонами возник публичный конфликт: жена Тарасова — Анастасия Костенко — обвинила представителя Оксаны, Сергея Жорина, в обмане. Адвокат эмоциональный спич модели парировал. Сама Оксана по этой ситуации не высказалась, а предпочла лишний раз продемонстрировать, что потерял ее бывший муж. Девушка разместила на личной странице в Instagram снимок в купальнике, на котором наглядно видно, что находится она в превосходной форме. Кроме того, похвасталась Оксана и татуировкой, пересекающей всю правую часть ее тела. Рисунок лишний раз обращает внимание на изгибы дамы. Сама героиня призналась, что ее часто спрашивают, что означает набитый символ. Отвечать на бестактные вопросы Тарасова не спешит.

«Если меня когда-нибудь похитят инопланетяне, с Земли я обязательно услышу: «Это все из-за твоих татуировок!» — посмеялась она.

Подписчики Оксаны тем временем уверены: с такой фигурой, как у бывшей, Тарасов просто обязан хотеть ее вернуть. «Пусть кусает локти», «У вас просто идеальные ноги», «Что за женщина, эталон красоты! Дмитрий, вы были неправы», «Оксана явно красивее Насти будет», — сошлись во мнениях они.