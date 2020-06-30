Девушка Дени Байсарова позировала фотографу на ступеньках шикарного особняка

Девушка Дени Байсарова, внука Аллы Пугачевой, Мария, в Instagram разместила красивые кадры, на которых она позирует неизвестному фотографу на ступеньках шикарного особняка. Возлюбленная младшего сына певицы и актрисы Кристины Орбакайте на кадрах улыбается. Она предпочла никак не подписывать снимки, но не исключено, что именно Дени ее в этот момент фотографировал. На кадрах она запечатлена в модной толстовке и ботильонах.

Про девушку Дени Байсарова известно, что она успешно учится в МГИМО. От нее без ума как Кристина Орбакайте, так и знаменитая бабушка звездного семейства — Алла Пугачева. Кстати, ранее на одной из светских вечеринок Маша фотографировалась вместе с Примадонной.

Известно, что Мария увлекается большим теннисом, в котором делает определенные успехи, и конным спортом. Возлюбленная Байсарова — любительница путешествий. Она часто ездила с любимым по миру до пандемии коронавируса.

Напомним, что отец Дени — чеченский бизнесмен Руслан Байсаров. С Орбакайте они расстались в начале двухтысячных годов после нескольких лет совместной жизни. Официально женаты они не были.