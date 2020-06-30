«Аферисты и прохвосты»: Кравченко объяснила, почему не спешит устраивать личную жизнь

Актриса Татьяна Кравченко призналась, что для нее самое главное в отношениях. Знаменитая Валюха из «Сватов» уверена, что когда проходит страсть, должно остаться уважение. Если его нет, то такая семья обречена. Именно поэтому распался ее брак с мужем.

«Страсть прошла, а уважения не осталось. Видимо, не научились уважать друг друга. А без этого никак нельзя!» — признается в интервью argumenti.ru знаменитость.

Их отношения нельзя было назвать безоблачными. Татьяна вспоминает: стирала, убирала, готовила разные блюда и даже обеспечивала мужа, который сидел дома.

«Ничем это хорошим не закончилось… Бывало, что и руку мог поднять на меня. Не хочу думать даже об этом», — говорит Кравченко.

Сейчас в жизнь у актрисы нет любимого мужчины, она живет ради дочери. Найти вторую половинку, как признается Татьяна, не так просто:«Вокруг полно аферистов и прохвостов». Она и не ищет, устала за семь лет замужества. К тому же не готова «бегать на свидания, не спать по ночам, мечтать на луну».