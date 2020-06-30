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«Больше не страшно»: Седокова похвасталась первым экземпляром своей книги

Экс-солистка группы «ВИА Гра» этой весной издала автобиографическое произведение.

«Больше не страшно»: Седокова похвасталась первым экземпляром своей книги
Анна Седокова/Фото: https://www.instagram.com/p/B9zS6ZbKgce/

Произведение о жизни Анны Седоковой увидело свет — певица похвасталась первым экземпляром своей книги «Я сильная, я справлюсь». Девушка анонсировала выход автобиографии еще осенью прошлого года, обещая, что это будет бомба. И вот этим летом книга уже издана.

«Вот и она. Маленькая девочка, которая так боялась правды и так сильно мечтала быть любимой», — представила книгу в красной обложке певица. И призналась: «Мне больше не страшно».

Предвосхищая свое творение, Седокова ранее рассказывала, что это — повествование о ее жизни времен работы в группе «ВИА Гра». В ней будет много личного и неизвестного о самой звезде и ее окружении.

Кстати, на днях вышла книга еще одной знаменитости. О себе и своей жизни написала экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова. Ее произведение называется «Не говори мужчинам «Нет».

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