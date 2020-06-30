Настоящая русалочка: Надежда Михалкова блеснула изящными бедрами в купальнике цвета хаки

Актриса проводит летние дни за городом в компании сестры и племянника.

Надежда Михалкова является младшей дочкой Никиты Михалкова. Она продолжает актерскую династию, как и ее сестра Анна. Девушки дружат и порой даже одеваются в одном стиле. Во время самоизоляции они почти не виделись, поэтому с наступлением лета и отмены самоизоляции сестры отправились за город. Артистка гуляет со своими племянниками Андреем и Сергеем, а также загорает с ними на яхте.

Так, накануне Надежда поделилась кадрами с отдыха. Пока ее племянники расслаблялись и прятались от солнца, она облачилась в трендовый купальник цвета хаки и решила занырнуть в воду. 33-летняя актриса блеснула точеной фигурой и изящными бедрами.

«Я тогда рыбкой нырну», — предупредила она сестру. «Только если золотой», — ответила ей родственница.

Михалковой удалось грациозно прыгнуть в воду, показав фигуру во всей красе.

Поклонники восхитились фигурой знаменитости. Как известно, у девушки подрастают дети: девятилетняя Нина и семилетний Иван.

«Какая красотка», «Без макияжа еще моложе», «Какая грация», «Словно русалка», «Очаровательная улыбка», «Всем бы так выглядеть», «Не возможно налюбоваться», — прокомментировали пост подписчики. А очередной день девушка начала с чашки чая. Она делится завораживающими кадрами, снятыми на природе, дразня фанатов.