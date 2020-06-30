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«А вдруг он будет звать маму?»: Тодоренко не хочет оставлять сына из-за вынужденной командировки

Ведущая проекта «Пятница с Региной» дала понять, что ей очень сложно быть в разлуке с малышом.

«А вдруг он будет звать маму?»: Тодоренко не хочет оставлять сына из-за вынужденной командировки
Регина Тодоренко (Фото: Globallookpress.com)

Вместе с мужем Владом Топаловым 30-летняя телеведущая воспитывает первенца — сына Михаила. По словам Регины, ее полуторагодовалый наследник растет маленьким помощником. Майкл уже научился управляться с пылесосом. Правда пока генеральные уборки в квартире кроха устраивает вместе со своей звездной мамой.

Сын музыканта уже вполне уверенно держится на ножках, не нуждаясь в опоре со стороны взрослых. При этом в своем микроблоге Регина Тодоренко призналась, что каждый раз испытывает чувство вины, когда ей приходится оставлять малыша дома из-за рабочих и деловых поездок.

Регина уточнила, что ей предстоит отправиться в трехдневную командировку. Возлюбленная Влада Топалова дала понять, что, конечно же, могла бы взять Майкла с собой, но на фоне прошедшей самоизоляции девушка не хочет рисковать. По словам Тодоренко, такие разлуки даются ей нелегко.

Ко всему прочему, звездная мамочка подметила, что она не боится оставлять кроху с отцом. Ее муж прекрасно справляется со своими родительскими обязанностями. Когда Михаил был еще совсем маленьким, Влад сам вставал к нему ночью, держал столбиком после кормления, укачивал в колыбельке и менял мокрые пеленки, давая супруге возможность отоспаться.

Телеведущая Регина Тодоренко
Полуторагодовалый сынишка Регины Тодоренко уже уверено стоит на ножках (Фото: Instagram.com/reginatodorenko)

«Чувство вины и вас одолевало, когда вы уезжали на работу?!» — обратилась к поклонникам телеведущая, дав понять, что ей хотелось бы остаться с малышом.

Регина уточнила, что боится из-за своих командировок пропустить что-то важное, к примеру, первое слово или фразу.

«А вдруг он будет звать маму, а я за сотни километров», — сетовала Тодоренко, добавив, что она считает себя «типичной сумасшедшей мамулей», которая тревожится по любому поводу, особенно, если дело касается разлуки.

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