Две подружки: Климова провела уикенд в компании крестной мамы своего младшего сына от Петренко

Татьяну Лютаеву и Екатерину Климову объединяет не только многолетняя дружба, но и более прочные узы. Экс-возлюбленная Игоря Петренко сделала актрису крестной мамой своего одиннадцатилетнего сына Корнея. 55-летняя артистка частый гость в доме многодетной Климовой. Несмотря на разницу в возрасте в тринадцать лет, подругам всегда есть о чем поговорить и что обсудить за чашечкой чая на кухне, когда отпрыски Екатерины расходятся по своим комнатам.

Лютаева и Климова также не раз объединяли свои отпуска, выбирая для отдыха один и тот же курорт. Во все путешествия актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» отправляется с детьми. От ювелира Ильи Хорошилова она родила старшую дочку Елизавету, ей исполнилось восемнадцать лет. В браке с Игорем Петренко на свет появились сыновья: Матвей, ему тринадцать лет, и Корней, ему одиннадцать лет. От третьего мужа Гелы Месхи Климова родила младшую дочку Беллу, ей четыре годика.

В своем микроблоге Татьяна Лютаева поделилась свежим снимком. Свой уикенд актриса провела в компании Екатерины и без детей, устроив себе импровизированный девичник. Вместе с Климовой артиста посетила один из салонов красоты.

«Уметь ухаживать за собой, чувствуя меру», — отметила Татьяна.

Перед объективом фотокамеры Климова предстала в спортивном костюме стиля оверсайз и модных неоновых кроссовках. А мама Агнии Дитковските отдала предпочтение монохромному наряду и брюкам клеш.