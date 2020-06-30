«Ты ему не пара»: звезду «Папиных дочек» затравили на фоне слухов о ее романе с Прилучным

34-летняя актриса Мирослава Карпович столкнулась с критикой и травлей со стороны фанатов на фоне слухов о ее романе с «мажором». Поклонники Агаты Муцениеце ополчились против звезды сериала «Папины дочки», прознав о том, что она якобы строит отношения с Павлом Прилучным.

Сама девушка никак не комментирует эту информацию. Как пишет 7days, о романе актера из ленты «Желтый глаз тигра» с Карпович журналистам сообщили анонимные источники. Их якобы запечатлели во время совместного шопинга. Однако никаких подтверждений тому, что Павел обзавелся новой пассией, пока не поступало.

К слову, ни сам Павел, ни Мирослава на слухи о своем романе никак не отреагировали. Сохраняет молчание и экс-супруга «мажора» Агата Муцениеце, которая не так давно уверяла поклонников в том, что она испытывает чувства к Прилучному, но жить с ним вместе не хочет.

«Паша, одумайся! Агата куда лучше», «Ты ему не пара», — написали хейтеры гневные комментарии то обращаясь к Прилучному, то к его возможной возлюбленной.

Напомним, с супругой актер разошелся мирно. Правда избежать скандала им так и не удалось. Еще до того, как Агата получила на руки документы о расторжении брака, она рассказала о том, что муж поднял на нее руку, выбросил на улицу ее мобильный телефон и довел детей до слез. В итоге Муцениеце вместе с семилетним сыном Тимофеем и четырехлетней дочкой Мией поселилась в городской квартире, а Павел остался в их загородном особняке.