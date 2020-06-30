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Звездный гость

«Ты ему не пара»: звезду «Папиных дочек» затравили на фоне слухов о ее романе с Прилучным

Ранее в прессе появилась информация о том, что бывший муж Агаты Муцениеце обзавелся новой пассией.

«Ты ему не пара»: звезду «Папиных дочек» затравили на фоне слухов о ее романе с Прилучным
Мирослава Карпович (Фото: Globallookpress.com)

34-летняя актриса Мирослава Карпович столкнулась с критикой и травлей со стороны фанатов на фоне слухов о ее романе с «мажором». Поклонники Агаты Муцениеце ополчились против звезды сериала «Папины дочки», прознав о том, что она якобы строит отношения с Павлом Прилучным.

Сама девушка никак не комментирует эту информацию. Как пишет 7days, о романе актера из ленты «Желтый глаз тигра» с Карпович журналистам сообщили анонимные источники. Их якобы запечатлели во время совместного шопинга. Однако никаких подтверждений тому, что Павел обзавелся новой пассией, пока не поступало.

Звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович
Поклонники уверены, что харизматичная актриса вскружила «мажору» голову. Фото: Instagram.com/m1r0slava_karpovich

К слову, ни сам Павел, ни Мирослава на слухи о своем романе никак не отреагировали. Сохраняет молчание и экс-супруга «мажора» Агата Муцениеце, которая не так давно уверяла поклонников в том, что она испытывает чувства к Прилучному, но жить с ним вместе не хочет.

«Паша, одумайся! Агата куда лучше», «Ты ему не пара», — написали хейтеры гневные комментарии то обращаясь к Прилучному, то к его возможной возлюбленной.

Напомним, с супругой актер разошелся мирно. Правда избежать скандала им так и не удалось. Еще до того, как Агата получила на руки документы о расторжении брака, она рассказала о том, что муж поднял на нее руку, выбросил на улицу ее мобильный телефон и довел детей до слез. В итоге Муцениеце вместе с семилетним сыном Тимофеем и четырехлетней дочкой Мией поселилась в городской квартире, а Павел остался в их загородном особняке.

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