«Ножки супер»: Чехова похвасталась сочной фигурой, запечатлев себя в неожиданном ракурсе

Известная телеведущая Анфиса Чехова только что вернулась с Черноморского побережья, где провела почти неделю в отпуске вместе с 8-летним сыном Соломоном. Там она составила компанию Лере Кудрявцевой, и девушки часто проводили время вдвоем, посещая пляжи и трапезы в отеле.

Чехова завершила отдых и вернулась в Москву. Но продолжает делиться яркими эффектными фото с отпуска, и на этот раз предстала перед фанатами в неожиданном ракурса. 42-летняя телеведущая похвасталась сочной фигурой и стройными ножками, вытянув их вверх на снимке и позируя на пляжном лежаке в лучах южного солнца.

«Сочи вам к лицу! И вы так его украсили своим присутствием в нашем красивом городе!», «Анфиса у тебя сейчас обалденная фигурка», «Прелесть!!!», «Анфиса! Ну какая же вы красавица!», «Божественна!», «Ножки супер», «Боже, какая красотка!!! Вы прекрасны», «Крутые фотки!!!» — не удержались подписчики.

Кстати, на отдыхе Чехова регулярно делилась не только фото и видео о том, как проводит досуг и какие места посещает, но и по многочисленным просьбам поклонников показала себя в купальнике.