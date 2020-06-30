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«Ножки супер»: Чехова похвасталась сочной фигурой, запечатлев себя в неожиданном ракурсе

Телеведущая недавно отдыхала в Сочи.

«Ножки супер»: Чехова похвасталась сочной фигурой, запечатлев себя в неожиданном ракурсе
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova/

Известная телеведущая Анфиса Чехова только что вернулась с Черноморского побережья, где провела почти неделю в отпуске вместе с 8-летним сыном Соломоном. Там она составила компанию Лере Кудрявцевой, и девушки часто проводили время вдвоем, посещая пляжи и трапезы в отеле.

Чехова завершила отдых и вернулась в Москву. Но продолжает делиться яркими эффектными фото с отпуска, и на этот раз предстала перед фанатами в неожиданном ракурса. 42-летняя телеведущая похвасталась сочной фигурой и стройными ножками, вытянув их вверх на снимке и позируя на пляжном лежаке в лучах южного солнца.

«Сочи вам к лицу! И вы так его украсили своим присутствием в нашем красивом городе!», «Анфиса у тебя сейчас обалденная фигурка», «Прелесть!!!», «Анфиса! Ну какая же вы красавица!», «Божественна!», «Ножки супер», «Боже, какая красотка!!! Вы прекрасны», «Крутые фотки!!!» — не удержались подписчики.

Кстати, на отдыхе Чехова регулярно делилась не только фото и видео о том, как проводит досуг и какие места посещает, но и по многочисленным просьбам поклонников показала себя в купальнике.

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