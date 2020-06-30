Эпоха расставаний: от всемирно известного музыканта Доктора Дре ушла жена

Николь и Андре были счастливы в браке 24 года, пока не пришел коронавирус.

Не все семейные пары знаменитостей смогли справиться с длительной самоизоляцией в период пандемии. В России разводятся Гарик Харламов и Кристина Асмус, а в США от известного музыканта Андре Ромелла Янга, более известного как Доктор Дре, ушла жена Николь Янг.

Как сообщает издание TMZ, уходить с пустыми руками — плохая примета, поэтому Янг потребовала серьезные алименты. Причина для разрыва оказалась весьма банальной, просто между людьми обнаружились слишком большие различия.

Напомним, Николь и Андре были женаты 24 года, в счастливом браке родились два ребенка. В данный момент состояние Доктора Дре оценивается в 800 миллионов долларов, а в 2018 году он попал в список самых высокооплачиваемых рэперов по версии Forbes.

Сам артист пока информацию о разводе не комментирует, также неясно, планирует ли он судиться с бывшей возлюбленной.