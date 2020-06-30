«Достали тупостью и глупостью»: Рудковская заявила, что не дарила сыну от Батурина дорогое авто

28 июня старшему сыну музыкального продюсера Николаю исполнилось восемнадцать лет. И по этому случаю, как сообщали журналисты, бизнесвумен подарила имениннику иномарку. Однако сама Яна дала понять, что своих детей она не балует.

45-летняя Яна Рудковская прокомментировала информацию о том, что она якобы подарила своему старшему наследнику иномарку стоимостью 7 миллионов рублей. 28 июня сын светской львицы от бизнесмена Виктора Батурина Николай отпраздновал свой день рождения. Юноше исполнилось восемнадцать лет. И как утверждали журналисты, в честь совершеннолетия сына возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко якобы приготовила для него дорогой презент в виде личного авто. Однако в stories Instagram Яна выступила с критикой в адрес СМИ, посоветовав им более тщательно проверять информацию.

Рудковская уточнила, что никаких дорогих подарков Коле она не делала, заверив, что, вообще, не привыкла баловать своих детей. Бизнесвумен не раз говорила о том, что своих наследников она воспитывает в строгости. Знаменитость считает, что ее дети должны понимать, каким трудом их родителям достается каждая копейка.

Ко всему прочему, Яна подметила, что она не выдает мальчикам баснословных сумм на карманные расходы. Светская львица учит сыновей экономии, надеясь на то, что когда ее дети повзрослеют, они смогут самостоятельно содержать свои семьи, не ожидая финансовой поддержки от близких и рассчитывая только на собственные силы.

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