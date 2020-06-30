«Что за леди!»: Бородина в удлиненном жакете оверсайз и шортах встретилась с подругами после разлуки

Ксения Бородина, ведущая телепроекта «Дом-2», вместе с мужем и детьми вернулась из Сочи, где вынуждена была отдохнуть ввиду отсутствия заграничных альтернатив. Отпуск продолжительностью неделю, стоит признать, инстадиве пришелся по душе – она не только провела его на пляже, но и побывала на различных экскурсиях, в том числе и на морской прогулке на яхте.

По возвращении домой звезда приступила к работе. Кроме того, она соскучилась по шопингу и успела пополнить свой гардероб трендовыми обновками, которые уже выгуляла. Стильный белый клатч со стежкой она выбрала для долгожданной встречи с подругами. Кроме того, на выход звезда облачилась в шорты и удлиненный белый жакет оверсайз.

«Нормальных фоток за вечер нет, значит, вечер удался!» — написала Бородина. И порадовалась: «Рестораны открылись, теперь сплетничаем не только по телефону».

Поклонники как всегда не скупились на комплименты.

«Ксюша-шикарная! Bottega Veneta!», «Что за леди!», «Ксюша, шикарно и стильно», «Ксюша красотка вообще, глаз не оторвать», «Самая стильная, с каждым годом все краше», «Стильные барышни» — написали поклонники.

Кстати, на работу ранее Бородина тоже предпочла удлиненный приталенный жакет, только в другом цвете.