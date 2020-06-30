«Фигурка нашей Михримах как-то округлилась»: Пелин Карахан заподозрили в третьей беременности

35-летняя Пелин Карахан после окончания съемок в турецком сериале «Великолепный век» взяла тайм-аут. Также, к слову, поступили и многие звездные коллеги актрисы. К, примеру, главные герои исторической ленты — Халит Эргенч, Нур Феттахоглу и Мерьем Узерли — решили сконцентрироваться на своих семьях.
Вместе с мужем партнерша Бурака Озчивита воспитывает двоих сыновей: шестилетнего Али Демира и трехлетнего Джана Эюпа. Не так давно в Сети появились слухи о том, что экранная дочь султана Сулеймана якобы находится в интересном положении. Это сообщение вызвало неоднозначную реакцию у ее поклонников. Так, некоторые подписчики предположили, что Пелин всего лишь набрала лишний вес за время «карантинных» каникул.
Верные почитатели актрисы из «Великолепного века» обратили внимание на то, что Пелин стала все чаще появляться в платьях свободного кроя, прикрывая при этом животик. Некоторые фоловеры пришли к мнению, что Карахан скрывает свою третью беременность, не желая привлекать внимание поклонников и прессы. Однако сама актриса пока никак не прокомментировала эти слухи.
«Такое чувство, что Пелин набрала в весе! Думаете, ждет малыша?!», «Фигурка нашей Михримах как-то округлилась», «Такая красивая, нежная… И ручки стали пухлей выглядеть», «Животик скрывает?!», «Уже можно поздравить с будущим малышом?!», «Да какая беременность?! Просто пирожки!! Точно», «А вдруг?! Может она дочку хочет», — такие комментарии появились в Сети.