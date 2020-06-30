«Фигурка нашей Михримах как-то округлилась»: Пелин Карахан заподозрили в третьей беременности

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» стала все чаще появляться в платьях свободного кроя, прикрывая при этом животик.

35-летняя Пелин Карахан после окончания съемок в турецком сериале «Великолепный век» взяла тайм-аут. Также, к слову, поступили и многие звездные коллеги актрисы. К, примеру, главные герои исторической ленты — Халит Эргенч, Нур Феттахоглу и Мерьем Узерли — решили сконцентрироваться на своих семьях.

Вместе с мужем партнерша Бурака Озчивита воспитывает двоих сыновей: шестилетнего Али Демира и трехлетнего Джана Эюпа. Не так давно в Сети появились слухи о том, что экранная дочь султана Сулеймана якобы находится в интересном положении. Это сообщение вызвало неоднозначную реакцию у ее поклонников. Так, некоторые подписчики предположили, что Пелин всего лишь набрала лишний вес за время «карантинных» каникул.

Верные почитатели актрисы из «Великолепного века» обратили внимание на то, что Пелин стала все чаще появляться в платьях свободного кроя, прикрывая при этом животик. Некоторые фоловеры пришли к мнению, что Карахан скрывает свою третью беременность, не желая привлекать внимание поклонников и прессы. Однако сама актриса пока никак не прокомментировала эти слухи.