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«Фигурка нашей Михримах как-то округлилась»: Пелин Карахан заподозрили в третьей беременности

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» стала все чаще появляться в платьях свободного кроя, прикрывая при этом животик.

«Фигурка нашей Михримах как-то округлилась»: Пелин Карахан заподозрили в третьей беременности
Пелин Карахан (Фото: Instagram.com/pelinkarahan)

35-летняя Пелин Карахан после окончания съемок в турецком сериале «Великолепный век» взяла тайм-аут. Также, к слову, поступили и многие звездные коллеги актрисы. К, примеру, главные герои исторической ленты —  Халит Эргенч, Нур Феттахоглу и Мерьем Узерли — решили сконцентрироваться на своих семьях.

Вместе с мужем партнерша Бурака Озчивита воспитывает двоих сыновей: шестилетнего Али Демира и трехлетнего Джана Эюпа. Не так давно в Сети появились слухи о том, что экранная дочь султана Сулеймана якобы находится в интересном положении. Это сообщение вызвало неоднозначную реакцию у ее поклонников. Так, некоторые подписчики предположили, что Пелин всего лишь набрала лишний вес за время «карантинных» каникул.

Звезда "Великолепного века" Пелин Карахан
Пелин стала все чаще выбирать платья свободного кроя и прикрывать животик. Фото: Instagram.com/pelinkarahan

Верные почитатели актрисы из «Великолепного века» обратили внимание на то, что Пелин стала все чаще появляться в платьях свободного кроя, прикрывая при этом животик. Некоторые фоловеры пришли к мнению, что Карахан скрывает свою третью беременность, не желая привлекать внимание поклонников и прессы. Однако сама актриса пока никак не прокомментировала эти слухи.

Звезда "Великолепного века" Пелин Карахан
Поклонники актрисы предположили, что она скрывает третью беременность. Фото: Instagram.com/pelinkarahan

«Такое чувство, что Пелин набрала в весе! Думаете, ждет малыша?!», «Фигурка нашей Михримах как-то округлилась», «Такая красивая, нежная… И ручки стали пухлей выглядеть», «Животик скрывает?!», «Уже можно поздравить с будущим малышом?!», «Да какая беременность?! Просто пирожки!! Точно», «А вдруг?! Может она дочку хочет», — такие комментарии появились в Сети.

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