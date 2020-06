Канье Уэст трогательно поздравил Ким Кардашян с ее первым официальным миллиардом

Канье Уэст написал трогательное послание для своей супруги Ким Кардашян после известия о ее первом официальном миллиарде долларов. Дело в том, что конгломерат красоты Coty приобрел 20% доли в компании KKW Beauty, которая как раз принадлежит Ким. Стоимость сделки составила 200 миллионов долларов, перед этим косметический и парфюмерный бизнес Ким был оценен в 1 миллиард долларов.

I am so proud of my beautiful wife Kim Kardashian West for officially becoming a billionaire

You’ve weathered the craziest storms and now God is shining on you and our family

So blessed this is still life

So I made you this still life

We love you so much pic.twitter.com/Vvtgzodnah

— ye (@kanyewest) June 30, 2020