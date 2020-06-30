Папино чудо: Эмин подарил полуторагодовалой дочке Афине ее первую детскую кухню

Азербайджанский исполнитель не скрывает: он души не чает в своей крохе.

32-летняя модель из Саранска Алена Гаврилова подарила азербайджанскому певцу дочку Афину. Однако, несмотря на появление общего ребенка, супруги все-таки решили развестись. В одном из интервью Эмин Агаларов признался, что он не готов сожительствовать с женщиной только ради сохранения семьи.

При этом артист дал понять: он с уважением относится к экс-возлюбленной и благодарен ей за каждый прожитый вместе день. К слову, избранница эстрадного исполнителя также подтвердила: они с Эмином больше не пара.

Гаврилова не препятствует мужу (пара пока еще не получила развод. — Прим. ред.) видеться с дочерью. Судя по stories музыканта, он довольно часто берет Афину к себе. Так, певец уже учил малышку плавать в бассейне, ходил с ней на велопрогулки, давал урок игры на пианино, а теперь подарил крохе ее первую детскую кухню.

Малышка уже вовсю хозяйничает у игрушечной плиты с духовкой. По словам Эмина, детей в таком возрасте по-особенному хочется баловать и радовать подарками.

Напомним, что от предыдущих отношений у азербайджанского певца есть одиннадцатилетние сыновья-двойняшки Али и Микаил. Мальчики с пониманием отнеслись к разводу родителей. Кроме того, Эмин сохранил прекрасные отношения с первой женой Лейлой Алиевой. Музыкант — частый гость в их доме. Экс-возлюбленная певца живет с детьми в Баку. По этой причине ему приходится время от времени наведываться на малую родину, чтобы проведать своих сыновей.