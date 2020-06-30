«Проще находить общий язык с пацанами»: Кудрявцева рассказала о своей дружбе с Разыграевым

Ведущая ток-шоу «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» на НТВ Лера Кудрявцева уже неделю находится на Черноморском побережье. Звезда вместе с полуторагодовалой дочуркой Машей решила провести отпуск на отечественном курорте и продолжает наслаждаться солнечными деньками.

Накануне к ней присоединился ее давний друг и коллега, с которым она раньше работала на Муз-ТВ – Андрей Разыграев. Они вместе посещают процедуры, принимают солнечные ванны и совершают прогулки.

В своем аккаунте Instagram Кудрявцева запостила совместное фото с Разыграевым, где объяснила дружбу с виджеем.

Она отметила, что не любит говорить о шмотках, «мужиках и всяких бабских приблудах». Поэтому ей легче дружить с мужчинами.

«Мне всю жизнь почему-то намного проще находить общий язык с пацанами, а не с девочками», — объяснила звезда. И обратилась к Разыграеву: «Я так ценю нашу многолетнюю дружбу и да, я помню, как ты приехал ко мне в 3 ночи спасать кота».

Разыграев поселился в том же отеле, где проживает Кудрявцева с дочкой. Теледива помогла другу устроиться и провела экскурсию по гостинице.

Кстати, ранее к Кудрявцевой приезжали ее сын с внуком. Телеведущая была так рада встрече с двухлетним Левой, что впервые продемонстрировала его своим подписчикам и сообщила, что она уже давно является бабушкой.